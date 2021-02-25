Пожар на улице Высоцкого в Новосибирске 25 февраля 2021 года: спасатели рассказали, что произошло

На улице Высоцкого горят киоски. Фото: «АСТ-54»

Спасатели рассказали подробности пожара на улице Высоцкого в Новосибирске 25 февраля 2021 года.

— Установлено, что горит утеплитель торгового павильона. Тушение осложняет конструкция крыши киоска: кровля сделана из двух металлических листов, между которыми располагается утеплитель. Сейчас пожар локализован на площади 450 квадратных метров. По оперативной информации пострадавших нет. из торгового павильона эвакуировано 5 газовых баллонов. Произошло частичное обрушение перекрытия, — прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.

Как сообщили спасатели, пожару присвоены повышенный ранг сложности.

Для подачи воды на тушение, частично перекрыта улица сотрудниками ГИБДД.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что на улице Высоцкого из-за пожара собралась пробка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске горят киоски на улице Высоцкого.

Инспекторы ДПС перекрыли проезд к месту пожара. (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.