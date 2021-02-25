Пробки в Новосибирске на утро 25 февраля 2021 года: по улице Большевистской не проехать

Новосибирск сковали 8-балльные пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске на утро 25 февраля 2021 года: затор образовался на улице Большевистской и проезде Энергетиков. По данным «2ГИС» пробки достигли 8 баллов.

— Полностью стоит кольцо на площади Труда, улица Троллейная и Станиславского. На правом берегу стоит улица Богдана Хмельницкого и Танковая, — пишут автомобилисты в комментариях в «2ГИС» .

Новосибирские водители абсолютно не рады такой картине рано утром. Поэтому не могут удержаться от высказываний.

— Пешком бы быстрее дошел, чем еду сейчас

— Вот тебе утро после метели.

— Встал сегодня раньше и увидел, как улицы начинают «желтеть».

Накануне в Новосибирске был снегопад и метель. Порывы ветра местами достигали 9 метров в секунду.

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