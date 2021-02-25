В Новосибирске горят киоски на улице Высоцкого

В Новосибирске загорелись киоски. Фото: «АСТ-54»

В четверг, 25 февраля, на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска загорелись киоски. Со слов очевидцев, огонь охватил около 10 павильонов.

— Пожар начался около пяти утра. Сначала загорелся киоск хлебобулочных изделий, а потом огонь перекинулся на рядом стоящие павильоны, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54». — В одном из помещений был круглосуточный ломбард. Его сотрудница отказывалась добровольно покидать рабочее место. Спасатели выломали дверь и забрали женщину, которая несколько раз порывалась вернуться обратно.

Жители домов, расположенных по соседству жалуются на запах гари.

— Здесь весь торговый ряд горит, - сообщила сибирячка.

Инспекторы ДПС перекрыли проезд к месту пожара. В районе, где горят киоски, собралась пробка.

По предварительной информации, пострадавших нет.

В МЧС по Новосибирской области обещали прокомментировать происшествие позже.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

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