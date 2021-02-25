В Новосибирске горят киоски на улице Высоцкого

В Новосибирске загорелись киоски. Фото: «АСТ-54»
В четверг, 25 февраля, на улице Высоцкого в Октябрьском районе Новосибирска загорелись киоски. Со слов очевидцев, огонь охватил около 10 павильонов.
— Пожар начался около пяти утра. Сначала загорелся киоск хлебобулочных изделий, а потом огонь перекинулся на рядом стоящие павильоны, — сообщили очевидцы в группе «АСТ-54». — В одном из помещений был круглосуточный ломбард. Его сотрудница отказывалась добровольно покидать рабочее место. Спасатели выломали дверь и забрали женщину, которая несколько раз порывалась вернуться обратно.
Жители домов, расположенных по соседству жалуются на запах гари.
— Здесь весь торговый ряд горит, - сообщила сибирячка.
Инспекторы ДПС перекрыли проезд к месту пожара. В районе, где горят киоски, собралась пробка.
По предварительной информации, пострадавших нет.
В МЧС по Новосибирской области обещали прокомментировать происшествие позже.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
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