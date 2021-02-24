Новосибирские врачи будут печатать на 3D принтере импланты для черепа

Новосибирские врачи разработали специальный имплант для людей с дефектами черепа после операций на мозге. Фото: пресс-служба НИИТО

Новосибирские врачи разработали специальный имплант для людей с дефектами черепа после операций на мозге. Напечатан он будет на 3D принтере и будет подбираться индивидуально для каждого пациента. Патент на разработку такого нововведения специалисты НИИТО получили еще в 2020 году.

— У больных, оперированных на головном мозге нередко формируется костный дефект различных, порой обширных размеров. Часто они располагаются в височных областях. В связи с атрофией височной мышцы и западением мягких тканей в зоне резецированной части черепа возникает выраженный косметический дефект, — пояснил один из авторов исследования и патента, врач-нейрохирург, кандидат медицинских наук Николай Копорушко. — Такое состояние для многих пациентов является настоящей психологической травмой.

Напечатан он будет на 3D принтере. Фото: пресс-служба НИИТО

Импланты будут изготавливать из порошкового титана индивидуально для каждого больного. Печатать его будут при помощи новейших технологий на 3D-принтере. При этом, учитываться будет также и степень атрофии височной мышцы у каждого человека.

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