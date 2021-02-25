Погода в Новосибирске на 25 февраля 2021 года: сколько продержатся морозы

Синоптики обещают морозный и снежный день. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 25 февраля 2021 года не порадует сибиряков: синоптики прогнозируют морозный и снежный день.

— В четверг, 25 февраля, ожидается облачность, возможен снегопад. Температура воздуха днем будет минус 15 градусов, ночью похолодает до минус 18 градусов. Ветер будет дуть ссо скоростью 6 метров в секунду, — пояснили в Гидрометцентре России.

Согласно данным портала «Яндекс», утром 25 февраля в Новосибирске будет ясно, во второй половине дня ожидается облачность, возможно, пойдет снег. Столбик термометра днем покажет минус 17 градусов, ночью - минус 20 градусов. В пятницу и субботу днем и вовсе будет минус 20 - минус 21 градус. Потеплеет только в воскресенье: днем воздух прогреется до минус 13 градусов.

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