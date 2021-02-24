Новосибирская прокуратура начала проверку после пожара на улице Ольховской, где погибли двое детей

Областная прокуратура проводит проверку после пожара на улице Ольховская.

Областная прокуратура проводит проверку после пожара на улице Ольховской, произошедшего 23 февраля. Напомним, он унес жизни двоих маленьких детей, их старшим братьям и родителям удалось спастись.

— Прокурор района Роман Гулиев и заместитель прокурора Новосибирской области Павел Смагоринский выезжали на место происшествия для координации деятельности правоохранительных органов, — пояснили в прокуратуре Новосибирской области. — Дом, в котором проживала многодетная семья, не был оборудован автономным извещателем.

Прокурорская проверка позволит понять, как в доме соблюдались правила пожарной безопасности и профилактики. При наличии оснований будут приняты необходимые меры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Старшие спаслись, а малыши погибли»: многодетная семья из Новосибирска отмечала праздник и не заметила, как загорелся дом

Очевидцы рассказали подробности страшного пожара на улице Ольховской в Новосибирске (подробнее).