В Новосибирске мужчина ограбил ветклинику: попробуйте угадать, что он украл

Мужчину задержала полиция.
Фото: Влад КОМЯКОВ
В Новосибирске 52-летний мужчина ограбил ветеринарную клинику: ЧП произошло в Заельцовском районе.
— Мужчина украл из клиники пылесос. Ущерб составил около 5 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.
По словам источника, под подозрение попал бездомный сибиряк. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, что в Новосибирске будут судить любителя велосипедов: 32-летний мужчина украл 31 велик и продал их через соцсети.
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