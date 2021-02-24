В Новосибирске мужчина ограбил ветклинику: попробуйте угадать, что он украл

Мужчину задержала полиция. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске 52-летний мужчина ограбил ветеринарную клинику: ЧП произошло в Заельцовском районе.

— Мужчина украл из клиники пылесос. Ущерб составил около 5 тысяч рублей, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

По словам источника, под подозрение попал бездомный сибиряк. Если его вина будет доказана, то мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске будут судить любителя велосипедов: 32-летний мужчина украл 31 велик и продал их через соцсети.

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