«Это все безответственность взрослых»: Надежда Болтенко высказалась о пожаре в Новосибирске, где погибли двое детей

В огне погибли двое маленьких детей, а их родители и старшие братья смогли спастись. Фото: Никита МАНЬКО

Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко прокомментировала пожар, произошедший 23 февраля, в частном доме на улице Ольховская. В огне погибли двое маленьких детей, а их родители и старшие братья смогли спастись.

— Уверена, трагедии можно было бы избежать, если бы не безответственное отношение взрослых. Частный дом требует особого внимания и ухода, владельцы такого жилья, как никто, должны знать об этом. Особенно, если в таких домах проживают семьи с детьми. Вот и снова утрата бдительности и недостаточная сознательность привели к большому горю, — написала Надежда Болтенко в своем инстаграме.

Уполномоченный по правам ребенка также отметила, что на профильных совещаниях с МЧС уже ранее поднимался вопрос о том, чтобы обеспечить частные дома, где живут малообеспеченные и многодетные семьи, пожарными извещателями. Надежда Болтенко уверена, что такие приборы непременно должны быть в каждом подобном доме.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Старшие спаслись, а малыши погибли»: многодетная семья из Новосибирска отмечала праздник и не заметила, как загорелся дом

Очевидцы рассказали подробности страшного пожара на улице Ольховской в Новосибирске (подробнее).