Новосибирские врачи спасли женщину с редкими патологиями головного мозга

Новосибирские врачи спасли женщину с редким сочетанием патологий головного мозга. Фото: пресс-служба клиники Мешалкина

Новосибирские врачи спасли женщину с редким сочетанием патологий головного мозга. Подобное сочетание патологий, какое было у 38-летней пациентки их Петропавловска-Забайкальского, встречается примерно у 2 человек на 1 миллион населения.

К специалистам Центра Мешалкина она обратилась через систему заочной консультации. Там женщине сообщили, что ей необходима госпитализация. Данные томографии выявили у нее две врожденные патологии головного мозга: аномальное переплетение патологически измененных кровеносных сосудов и новообразование в виде клубка сосудов, заполненных кровью. Они могли грозить пациентке внутричерепным кровоизлиянием. Кроме того, из-за своего недуга, женщина на протяжении последних лет испытывала эпилептические приступы.

Такие патологии встречаются примерно у 2 человек на 1 миллион населения. Фото: пресс-служба клиники Мешалкина

— Все началось с периодических головных болей, которым я не придавала значения. Постепенно их интенсивность нарастала, но я не спешила обращаться к врачам, пока члены семьи не стали замечать странности в моем поведении: я начала путаться во времени, забывала, куда и зачем иду. Во время приступов, которые повторялись до четырех раз за день, появлялось ощущение дезориентации. Муж боялся оставлять меня с детьми, я практически не выходила из дома, только в чьем-либо сопровождении, — рассказала пациентка.

Сначала врачи провели операцию, позволившую выключить патологически измененный сосуд из кровотока. Это позволило уменьшить его до размеров, пригодных для лучевой терапии. Потом медики удалили опухоль, расположенную в левой височной доле и сформированный ею эпилептически активный очаг.

После операции у женщины прекратились приступы эпилепсии, сейчас она уже готовится к выписке. Потом ей нужно будет еще пройти курс лучевой терапии — это станет заключительным этапом ее лечения.

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