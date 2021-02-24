«Искупал малышку и накормил»: щенку, которого в морозы спасла беременная сибирячка, нашли хозяина

Новый хозяин малышку выкупал и накормил. Фото: Екатерина Гунбина

В Карасуке щенку, которого спасла в морозы беременная сибирячка, нашли хозяина. Сама девушка не могла взять к себе малышку: она живет вместе с мужем в арендованной квартире с котом, а в марте у нее родится ребенок. Временно коробка с щенком стояла в подъезде, а сибиряки кормили собаку.

— У нас в подъезде холодно было, да и соседи подозрительно поглядывали на малышку, муж отнес коробку к общежитию. Оно большое, людей много мимо ходит. А сам он побежал в магазин за кормом. Вернулся, а коробки нет. У входа стояли парни, оказалось, что один из них приютил малышку и даже успел выкупать ее. Муж корм отдал и убедился, что малышка в тепле и безопасности будет, — рассказала КП-Новосибирск Екатерина.

Сибирячка признается, что какое-то время переживала, как обустроится щенок.

— Вообще, когда такое происходит, я спать не могу спокойно, пока не буду точно знать, что все хорошо, — поделилась сибирячка.

Напомним, малышку супруги нашли у супермаркета. Они нашли коробку и посадили туда щенка. Несколько дней малышка жила в подъезде. Со слов сибиряков, она смирно сидела в коробке и не шумела.

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