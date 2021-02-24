Погода в Новосибирске на 24 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске потеплеет, но усилится ветер. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 24 февраля 2021: в городе потеплеет, но усилится ветер. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине будет дня без осадков, температура воздуха составит 10-12 градусов. Усилится восточный ветер. Местами порывы будут достигать 12 метров в секунду. На дорогах — гололедица, местами снежные заносы, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» обещает температуру утром -20 градусов, днем — -11 градусов, вечером — -11 градус, а ночью похолодает до -15 градусов.

Автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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