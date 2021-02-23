Новосибирец поссорился с сыном и убил его ножом в горло

Новосибирец убил сына ударом ножа в шею. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе Новосибирска ссора 55-летнего отца с 27-летним сыном закончилась трагедией. Инцидент произошел поздно вечером 21 февраля.

— Мужчины были дома, когда между нами возник конфликт. Отец ударил ножом сына в шею. От полученных травм парень скончался на месте, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Мужчину задержали. Теперь он дает объяснения в полиции. Новосибирцу грозит суровое наказание.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что отец сдал в полицию 28-летнего сына, изнасиловавшего сводную 16-летнюю сестру. Парню грозит суровое наказание: до 15 лет лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец сдал в полицию сына, изнасиловавшего 16-летнюю сестру.

На 28-летнего мужчину завели уголовное дело по статье «Изнасилование». (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.