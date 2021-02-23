«У меня шрам на полплеча»: врачи изуродовали сибирячке руку, удаляя родинку

Женщина может потребовать от клиники моральную компенсацию. Фото: Flamp.

Сибирячке оставили страшный шрам после удаления родинки в клинике: о своих злоключениях она рассказала на сайте Flamp.

— Я удаляла 5 родинок, а одну на предплечье не хотела. Но доктор убедил, что и ее тоже нужно убрать, — пишет пациентка.

По словам сибирячки, после операции прошло уже много времени, и теперь на предплечье сформировался огромный рубец.

— Родинка была маленькая, всего 3 миллиметра. А шрам у меня теперь на полплеча, — негодует пациентка.

КП-Новосибирск обратились за советом к юристу Анне Малаховой, чтобы узнать, может ли сибирячка что-то получить компенсацию за такую процедуру.

— Если женщину предупреждали о том, что могут остаться такие шрамы, то тут ничего сделать нельзя. Если же нет, тогда она может написать претензию в клинику и потребовать возместить ей моральный вред. Ну или как вариант, чтобы они сами помогли убрать ей этот шрам, — объясняет Анна.

По словам юриста, бумаг для этого нужно собрать немного: если процедура была платная, тогда потребуются договор и чек об оплате медицинских услуг.

— В случае бесплатной операции, она может предоставить результаты обследования и выписку из своей карты. Это будет доказательством того, что ей действительно удаляли родинку в этом клинике, — говорит Анна Малахова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.