Сибиряки спасли водителя грузовика, пять дней замерзавшего на трассе под Новосибирском

Водитель простоял на трассе пять дней. Фото: Александр ГЛУЗ

Неравнодушные автомобилисты помогли водителю грузовика, пять дней простоявшему на трассе в Новосибирской области. Просьба о помощи попавшему в беду мужчине была опубликована в сети — в тот же день мужчина смог выбраться с трассы.

— Ребята, кто идет из Омска в Новосибирск, около села Кожурла сломался грузовик ГАЗон NEXT: встал двигатель, сел аккумулятор. Машина с прицепом, груженая. Стоит уже пять дней, ждет машину для помощи, но будет только через два дня. Нужна буксировка до Новосибирска. Если кто едет мимо — остановитесь, обогрейте и накормите водителя. По возможности и аккумуляторы подзарядить бы немного, — сообщалось в паблике Вконтакте «ЧП-Новосибирск» 19 февраля.

Как пояснил КП-Новосибирск автор объявления, неравнодушные сибиряки пришли на помощь автомобилисту в тот же день, сейчас с ним все в порядке.

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