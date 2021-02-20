В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: самому старшему было 80 лет

За сутки от коронавируса умерли 9 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В субботу, 20 февраля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 58 лет, 59 лет, 63 года, 70 лет, 75 лет, двум было по 67 лет и женщины в возрасте 70 лет, 80 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 377 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 85 человек, на ИВЛ — 17 пациентов.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 124 человек, выздоровели 79 пациентов.

С начала вспышки коронавирусом заболели 34800 человек, в том числе 1949 детей, выздоровели 32305 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то, что болезнь не отступает правительством региона принято решение отменить ряд ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.