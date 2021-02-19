Минздрав начал проверку из-за очереди на вакцинацию от коронавируса в новосибирской поликлинике

Сибиряки провели в коридорах медучреждения несколько часов из-за задержки поставок препарата. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В областном минздраве прокомментировали инцидент с очередью в новосибирской поликлинике №27, которая собралась из людей, пришедших вакцинироваться от коронавируса. Сибиряки провели в коридорах медучреждения несколько часов из-за задержки поставок препарата.

— Такая ситуация у нас вчера действительно произошла. Она связана с несогласованностью между двумя учреждениями: поликлиникой № 27 и поставщиком вакцины. Мы в этом вопросе разобрались, я приношу извинения за ту ситуацию и надеюсь, что такого больше не повторится, — пояснил на брифинге с журналистами 19 февраля министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

Министр также отметил, что после данного инцидента были взяты объяснения с руководителей обеих организаций.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что новосибирский центр «Вектор» начал производство вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона». По словам и. о. заместителя гендиректора по научной методической работе и международному сотрудничеству центра Татьяны Непомнящих, сейчас в гражданский оборот введены немногим более 40 тысяч доз, и они поставлены в большое количество регионов страны. Однако пока остается неясным, кода вакциной начнут прививать население.

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