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«Кому она помешала?»: под Новосибирском у собаки, которую по спине ударили прохожие, отнялись задние лапы

Волонтеры сняли на видео, как животное научилось передвигаться только на передних лапах
Ульяна ДЖАНКОВА
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Собаку по кличке Соня ударили по спине и у нее отнялись задние лапы. Фото: zooactiv_help

Собаку по кличке Соня ударили по спине и у нее отнялись задние лапы. Фото: zooactiv_help

В поселке Горный Тогучинского района прохожие по спине ударили бездомную собаку Соню. После этого у животного отнялись задние лапы. Собака научилась ходить только на передних лапах. Сначала Соню приютила местная жительница, потом она передала животное волонтерам группы «ЗООАКТИВ HELP».

— Девочка жила на теплотрассе, ее кормили. Кому она помешала? Поселковыи ветврач сказала, что у нее возможно ушиб, а не перелом. Значит есть шанс, что собака снова сможет ходить! Мы хотим свозить Соню к неврологу. Скорее всего, еи потребуется МРТ или КТ. Дальнеи шее лечение будет зависеть от диагноза. Соне всего 9 месяцев. Она очень умна, добродушна к людям и вполне может стать домашнеи . Остается только поставить на ноги, — рассказали волонтеры в своей группе в соцсети.

Они обратились к неравнодушным новосибирцам с просьбой помочь собрать деньги на лечение Сони. Пожертвование можно перевести на карту по номеру телефона 8 — 953 — 768 — 54 — 92.

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