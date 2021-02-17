В Новосибирске две женщины на дорогих авто поругались из-за парковки

Сибирячки поругались из-за парковки во дворе дома. Фото: стоп-кадр

В Центральном районе Новосибирска во дворе дома №26 улицы Советской из-за парковки поругались две женщины на дорогих иномарках. Инцидент произошел вечером 16 февраля. Сибирячка «Land Rover Range Rover» приехала домой, но все места во дворе были заняты. Тогда женщина встала напротив машины, чья владелица не живет в доме. Когда водитель пришла, чтобы уехать по своим делам, сибирячка отказалась ее выпустить.

— Я припарковалась во дворе и ушла на работу. Вернувшись, увидела, что машину подперла женщина на «Land Rover Range Rover», мотивируя это тем, что я не проживает в этом дворе. Дама на «Rover» вызвала полицию, также были привлечены силы в лице соседей. Все разъехались только в 20:30, — рассказала женщина в группе «АСТ-54».

Женщина сняла конфликт на видео. В кадре она объяснила, что очень торопится за сыном, которого нужно забрать из детского садика.

Больше часа сибирячки не могли договориться. В ход шли угрозы и оскорбления.

В полиции КП-Новосибирск пояснили, что по данному факту проводится проверка.

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