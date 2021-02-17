Погода в Новосибирске на 17 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске снова похолодает. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске на 17 февраля 2021: будет снежно и похолодает. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

— В первой половине дня ожидается небольшой снег. Подует западный ветер, скорость которого составит 3-8 метров в секунду. Столбик термометра опустится до -8 градусов. В течение дня станет чуть холоднее. На дорогах гололедица. По области местами температура воздуха составит -17 градусов, а порывы ветра усилятся до 13 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

«Яндекс. Погода» обещает день с мокрым снегом. Температура утром будет -5 градусов, днем — -12 градусов, а вечером столбик термометра опустится до -16 градусов, ночью похолодает до -18 градусов.

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