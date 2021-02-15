«Вода хлещет, кругом пар»: в Новосибирске первый этаж дома затопило кипятком

У Новосибирцев первый этаж дома затопило горячей водой. Фото: Тимур ХАНОВ

Новосибирцы сняли на видео, как первый этаж их дома на улице Серфимовича, 13 затопило кипятком, и опубликовали ролик в интернете. По словам людей, такая ситуация происходит уже не в первый раз.

— У нас прорвало батарею на первом этаже дома, уже даже заливает одну из квартир. Выйти на улицу почти невозможно, везде пар, дышать нечем, кипяток хлещет из-под лестницы. Мы обращались уже в управляющую компанию еще около недели назад, но результата нет. В единой диспетчерской тоже ничего не сказали, — рассказывают сибиряки на видео.

В Сибирской генерирующей компании КП-Новосибирск пояснили, что каких-либо дефектов на теплосетях по данному адресу зафиксировано не было. Поэтому, вероятнее всего, к таким последствиям привели повреждения во внутридомовой системе отопления.

Если вы проживаете в этом доме и столкнулись с такой проблемой, свяжитесь с редакцией по номеру телефона 8-923-145-11-03.

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