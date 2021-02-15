Психолог рассказала, как справиться с коронавирусным стрессом и откуда берутся ковид-диссиденты

Дарья Семенова. Фото: Михаил ДОКУКИН

Коронавирус поражает не только органы, но и психику. О том, как справиться со стрессом самостоятельно и в каких случаях важно вовремя обратиться за помощью к специалисту, рассказала заместитель директора Центра психологии доктора Ермакова, психотерапевт высшей категории, психоаналитик и сертифицированный консультант Союза профессиональных психоаналитиков Дарья Семенова.

- Стресс - это переадаптация к новым условиям. Страх бедности, беспомощности, болезни и смерти, противоречивость рекомендаций по борьбе с коронавирусом запускают механизм стресса, - отметила Дарья Семенова.

Состояние паники, подобно водовороту, затягивает человека все глубже и глубже. Поэтому так важно уметь переключиться, привести себя в порядок. Дарья посоветовала нескольких простых дыхательных и телесных практик, которые помогут вернуться в нормальное состояние.

- Важно осознавать, на что человек может повлиять, а на что - нет. Следите за собой, не поддавайтесь панике, не проявляйте агрессии по отношению к другим людям. Если кто-то, по вашему мнению, слишком легкомыслен, не соблюдает меры профилактики ковида - не нужно агрессии и принуждения. Отрицание - это защитный механизм, человек просто не может переварить информацию. Он закрывает глаза на угрозу не по глупости, а потому, что он над этим механизмом не властен, - рассказала КП-Новосибирск Дарья Семенова.

Переболевшие ковидом нередко жалуются на тяжелую депрессию. В этот момент не нужно думать, что вы обязаны справиться с этим самостоятельно - такой подход только повредит. Опирайтесь на семью, родных, ближайшее окружение, коллег. Дарья объяснила, что подобные депрессивные состояния относятся к посттравматическим расстройствам, и если обратиться за помощью к грамотному специалисту, он поможет справиться с ними быстрее. В центре доктора Ермакова специалисты прошли дополнительное обучение по дистанционной работе даже с тяжелыми случаями постковидной депрессии. И теперь у пациентов есть возможность получить помощь в центре не только на личном приеме, но и удаленно.

Центр доктора Ермакова

ул. Орджоникидзе, 30

тел.: (383) 373-54-64, 8-913-929-06-40

doctorermakov.ru

vk.com/club157320275

instagram.com/doktorermakov

На правах рекламы