Не поделили женщину: сибиряк оказался в больнице после ссоры с другом

Преступника задержали по горячим следам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Двое жителей поселка Ордынское Новосибирской области оказались влюблены в одну женщину. Делить даму сердца кавалеры решили с помощью холодного оружия — ножа.

— В ночь с 13 на 14 февраля в два часа ночи в центральную районную больницу бригадой скорой помощи был доставлен 30-летниймужчина. Врачи диагностировали у пациента проникающее ножевое ранение брюшной полости. Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого- 33-летнего жителя Ордынского района. Злоумышленник был задержан на месте преступления, в доме, где проживал потерпевший, — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Как выяснилось, ранее агрессивный сибиряк уже имел проблемы с законом и был судим за угрозу убийством, оскорбление личности и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

На этот раз мужчина снова не смог сдержать своих эмоций. Виной тому — алкоголь и ревность.

— Он пояснил, что нанес удар ножом на почве ревности к общей знакомой. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, — добавили в ведомстве.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Telegram: https://t.me/nskkp

Viber: https://invite.viber.com/?g2=AQBHTHo87gYe30zcT%2FYTuM695L6TFT5jrzDkhdx41XBfhnP2QtKKooC87QmUUO9e&lang=ru

Почта: kp.nsk@phkp.ru