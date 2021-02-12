Главный специалист Роспотребнадзора объяснил, почему в Новосибирске снижается заболеваемость коронавирусом

Новосибирская область продолжает выходить на плато по коронавирусу.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Новосибирская область продолжает выходить на плато по коронавирусу — об этом заявил главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Евгений Новиков. По его словам, в регионе наблюдается спад заболеваемости.
— В настоящий момент наблюдается спад заболеваемости. Прирост заболевших идет медленнее, чем раньше, — цитирует пресс-служба правительства Евгения Новикова. — Известно также, что всего сибиряков, заразившихся ковидом в общественном транспорте, насчитывается 5411 человек, от общего числа это 15%. Заболевших водителей — 1037.
Замминистра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в свою очередь отметил, что сибиряки стали более осознанно относиться противоэпидемиологическим мерам. В частности — соблюдению в транспорте масочного режима. В особенности это касается пассажиров новосибирского метро.
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