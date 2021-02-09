«Полтора года не вывозили снег»: новосибирский коммунальщик попал под суд за сугробы

Подрядчики экономили на уборке и вывозе снега. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирский коммунальщик пойдет под суд за невывоз снега с улиц Калининского района. По версии следствия, с января 2018 года по ноябрь 2019 года подрядчики МКУ «Калининское» плохо выполняли контракты по уборке снега: вывозили мало и складировали не там, где нужно. Проверка прокуратуры выявила, что акты приемки вывоза снега были недостоверны.

— Директор МКУ «Калининское» допускал попустительство в подписании актов приемки вывезенного снега по муниципальным контрактам. За такое покровительство организациям, отвечающим за уборку снега, 58-летний обвиняемый получил взятку в 189, 2 тысяч рублей. В итоге на протяжении полутора лет снег не убирали с улиц в должных объемах, — сообщила КП-Новосибирск старший помощник прокурора Калининского района Вероника Аникина.

В июне 2020 года подозреваемый был арестован: в ходе предварительного следствия он вину свою не признал..

Дело направлено на рассмотрение в Калининкий районный суд. Максимальное наказание, которое грозит коммунальщику, - до шести лет лишения свободы.

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