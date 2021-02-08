В Новосибирской области на двух трассах из-за метели запретили ездить автобусам

В Новосибирской области из-за метели ввели ограничения на двух трассах. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новосибирской области из-за метели ввели ограничения на двух трассах. Снегопад сибирякам синоптики обещают еще ближайшие два дня.

— В связи с неблагоприятными погодными условиями с 17.00 8 февраля 2021 года на участках федеральных автомобильных дорог в границах Новосибирской области, в том числе Р-255 «Сибирь» — с 41 по 149 км, Р-254 «Иртыш» — на участке Северный обход с 50 по 76 км, введено временное ограничение движения междугороднего пассажирского транспорта, — сообщили в отделении пропаганды УГИБДД по Новосибирской области.

Госавтоинспекция также просит автомобилистов быть осторожными на дороге и соблюдать необходимые правила при движении в такую погоду: не совершать резких маневров и обгонов, включать фары, использовать ремни безопасности и детские кресла, а также быть внимательными вблизи остановок и пешеходных переходов.

В территориальном управлении автомобильных дорог (ТУАД), тем временем, сообщает, что сейчас на автодорогах в регионе работает 585 единиц уборочной техники. Для водителей, оказавшихся в трудной ситуации на областных автодорогах, дежурят 30 передвижных специальных пунктов обогрева. Там для автомобилистов приготовлена теплая одежда, тепловые пушки, провода для прикуривания автомобиля, трос, инструменты. Кроме того, попавших в беду водителей могут доставить оттуда до ближайшего участка дорожных служб, а машины, с согласия владельца, могут транспортировать в теплый бокс.

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