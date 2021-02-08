Метель в Новосибирске 8 февраля 2021 года: город встал в пробках

Метель в Новосибирске 8 февраля 2021 года привела к заторам на дорогах.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Метель в Новосибирске 8 февраля 2021 года привела к заторам на дорогах. Согласно данным портала Яндекс. Карты, общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов.
На правом берегу труднее всего проехать по таким улицам как Фабричная, проспект Димитрова, Ипподромская, Восход, Большевистская, Декабристов, Кирова, Кошурникова, Волочаевская, проспект Дзержинского, Красный проспект, Гоголя, Нарымская, Учительская и Богдана Хмельницкого.
Метель в Новосибирске 8 февраля 2021 года привела к заторам на дорогах. Фото: https://yandex.ru/maps
На левом берегу движение сильнее всего затруднено на таких улицах как Станционная, проезд Энергетиков, Большая, Ватутина, Котовского, Немировича-Данченко, Мира, Хилокская и Петухова.
Пробки также собрались на Димитровском и Октябрьском мосту при движении в сторону левого берега. Движение по Бугринскому мосту свободно.
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