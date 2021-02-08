В Новосибирске столкнулись две «Тойоты»: в больницу попала пассажирка

В Новосибирске 8 февраля столкнулись две иномарки. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске 8 февраля столкнулись две иномарки. В ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

— Около часа дня, 31-летний водитель автомобиля Toyota ipsum, ехал по улице Станиславского со стороны улицы Пархоменко, с левым поворотом на пересечение улиц Пархоменко — Котовского. В пути следования он столкнулся с автомобилем «Тойота Камри», за рулем которого был 57-летний водитель, — пояснили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

В ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В результате ДТП пострадала 54-летня пассажирка «Тойоты Камри». Ее доставили в больницу с различными травмами. На месте произошедшего работали сотрудники ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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