Тренер спас 14-летнюю школьницу во время занятий в бассейне под Новосибирском

Девочка выполняла задание в воде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

14-летняя школьница чуть не утонула в бассейне во время тренировки. ЧП произошло в спорткомплексе в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области. Девочка выполняла задание наставника и потеряла сознание.

На помощь ребенку пришел тренер, который вовремя заметил, что его подопечная не вынырнула из воды и пошла ко дну. Мужчина бросился спасать ученицу и приводить ее в сознание.

— Девочка сейчас находится в больнице. Предварительный диагноз — утопление, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Юной спортсменке теперь предстоит пройти длительное обследование, чтобы выяснить причину обморока.

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