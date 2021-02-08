Тренер спас 14-летнюю школьницу во время занятий в бассейне под Новосибирском

Девочка выполняла задание в воде.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
14-летняя школьница чуть не утонула в бассейне во время тренировки. ЧП произошло в спорткомплексе в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области. Девочка выполняла задание наставника и потеряла сознание.
На помощь ребенку пришел тренер, который вовремя заметил, что его подопечная не вынырнула из воды и пошла ко дну. Мужчина бросился спасать ученицу и приводить ее в сознание.
— Девочка сейчас находится в больнице. Предварительный диагноз — утопление, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.
Юной спортсменке теперь предстоит пройти длительное обследование, чтобы выяснить причину обморока.
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