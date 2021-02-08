В Новосибирске на остановке автобус насмерть сбил мужчину – он упал под колеса

В Новосибирске мужчина упал под колеса автобуса. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске мужчина упал под колеса автобуса — он получил травмы, несовместимые с жизнью. ДТП произошло сегодня, 8 февраля, в Калининском районе Новосибирска.

— Сегодня, около двух часов дня в Калининском районе Новосибирска 47-летний водитель пассажирского автобуса №34, подъезжая к остановке общественного транспорта «Калининский универмаг», наехал на пешехода, который, ожидая транспорт, упал под колеса автобуса. От полученных травм мужчина скончался, сейчас его личность уточняется, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирску.

Мужчина скончался от полученных травм. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

На месте работал экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

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