Антитеррористическая комиссия рассказала о поисках взрывчатки в школах Новосибирска

Школы обследовали на наличие взрывчатки. Фото: http://www.nso.ru/

Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании школ на улице 1905 года, которые произошли 8 февраля 2021 года. Их сообщение передала пресс-служба Правительства региона.

— В настоящий момент в школах региона проводятся регламентированные профилактические мероприятия. Аппарат АТК призывает граждан сохранять спокойствие, — сообщили в АТК.

Напомним, утром 8 февраля в школу № 137 и лицей № 9 на улице 1905 года поступило сообщение о минировании зданий. Детей эвакуировали, также здания обследовали спецслужбы, но взрывоопасных предметов внутри не обнаружили.

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