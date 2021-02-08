Антитеррористическая комиссия рассказала о поисках взрывчатки в школах Новосибирска

Школы обследовали на наличие взрывчатки. Фото: http://www.nso.ru/
Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании школ на улице 1905 года, которые произошли 8 февраля 2021 года. Их сообщение передала пресс-служба Правительства региона.
— В настоящий момент в школах региона проводятся регламентированные профилактические мероприятия. Аппарат АТК призывает граждан сохранять спокойствие, — сообщили в АТК.
Напомним, утром 8 февраля в школу № 137 и лицей № 9 на улице 1905 года поступило сообщение о минировании зданий. Детей эвакуировали, также здания обследовали спецслужбы, но взрывоопасных предметов внутри не обнаружили.
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