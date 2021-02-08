В МВД назвали самые курящие районы Новосибирска

Два района Новосибирска оказались в числе лидеров по курящим. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, в каких районах города живут больше всего курильщиков, нарушивших запрет на курение табака в общественном месте.

— Всего за 2020 год выявлено 234, правонарушения, предусмотренных статьей 6.24 КоАП РФ. Наибольшее число нарушителей было выявлено в Октябрьском районе — 51; несколько меньше в Ленинском районе — 36. Также, в соответствии со статьей 23.3 КоАП РФ должностные лица полиции привлекли к административной ответственности 325 правонарушителей, выписав им штраф на общую сумму 131 тысяча рублей, — сообщили КП-Новосибирск в региональном ГУ МВД.

По статье 6.24 КоАП РФ, за курение в помещениях выписывают штраф от 500 до 1 500 рублей, за курение на детских площадках — от 2 до 3 тысяч рублей.

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