Тиктокеры или клиентки психотерапевта? Интернет гадает, зачем две женщины залезли в мусорный бак в Новосибирске

Женщин сняла на камеру жительница ближайшего дома. Фото: стоп-кадр.

Жительница Новосибирска проснулась утром 8 февраля от криков двух женщин, которые зачем-то залезли в мусорный бак. Сибирячки, сидя среди отходов, громко выкрикивали маты, пели гимн и вели себя неадекватно. Очевидица сняла их на камеру телефона.

— Калининский район, Народная, 45. Проснулась где-то в 8:40 от этих криков. Подумала, что, может, соседи веселятся. Выглянула в окно, а там эти женщины. На пьяных не похожи. Орали, матерились, размахивали мусором, — написала в группе «Инцидент Новосибирск» подписчица.

Впрочем, вскоре эксцентричные особы вылезли из бака, взяли свои рюкзаки, которые лежали неподалеку, и ушли в сторону улицы 25 Лет Октября.

Как только видео оказалось в сети, его участниц тут же принялись обсуждать.

— Правый берег, ничего удивительного.

— Тиктокеры?

— Зато сколько у них просмотров и подписчиков прибавится в их профиле.

— Похожи на клиенток психотерапевта, — пишут пользователи.

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