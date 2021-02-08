В Новосибирске заминировали несколько школ на улице 1905 года

Как минимум в две школы поступило сообщение о минировании. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром в понедельник, 8 февраля, в новосибирские школы по улице 1905 года поступили сообщения о минировании. Детей пришлось эвакуировать.

Информацию об этом КП-Новосибирск подтвердили в школе № 137 с углубленным изучением иностранных языков.

— Около 11 часов утра поступило сообщение, что школу якобы заминировали. Детей эвакуировали, здание обследовали, но никаких взрывоопасных предметов не нашли, — сообщили КП-Новосибирск в школе № 137.

Такое же сообщение поступало в лицей № 9, расположенный рядом, однако причины эвакуации объяснять отказались

Напомним, ранее в Новосибирский государственный медицинский университет также поступало сообщение о минировании. Взрывчатки внутри главного корпуса вуза не нашли.

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