«Ах вы хулиганы»: в Новосибирском зоопарке харзы стащили у девочки варежку для своих игр

Харзы играли с рукавичкой, которую стащили у девочки. Фото: стоп-кадр.

Харзы из Новосибирского зоопарка позабавили посетителей. Они стащили варежку у девочки, которая, решив погладить желтогрудых куниц, протянула руку к ним в вольер. Один из харз тут же зацепил рукавичку зубами, стащил ее и начал с ней играть. Это попало в объектив фотографа Анны Новиковой.

— Ах вы хулиганы такие. Написано же: «Зверь опасен». Но люди все равно руки суют к ним, —говорит Анна за кадром.

Харзы отдавать свою добычу не хотели, а таскали варежку по снегу, как игрушку.

— Вот шкоды какие. Вообще они могут покусать.

— Хорошо, что только рукавичку стащила, а не укусила, — пишут подписчики Анны Новиковой в соцсетях.

Напомним, до этого сибиряков в соцсетях рассмешили страусы из зоопарка, которые мешали друг другу обедать.

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