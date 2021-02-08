В Новосибирске на легковушку рухнула снежная глыба

После чистки снега сибирячка обнаружила, что лобовое стекло на ее машине разбито. Фото: Светлана Фомина.

Жительница Новосибирска Светлана Фомина поделилась историей о случае, который произошел с ее машиной. На автомобиль сибирячки скинули снег — от этого треснуло его лобовое стекло.

— В воскресенье на Красном проспекте, 175, начали чистку крыши прямо на припаркованные машины. Сработала сигнализация, я сразу вышла, увидела, что скидывают снег, и пошла отогнать машину. Смахнула снег с лобового стекла и увидела, что оно разбито. Видимо, люди так решили предупредить о чистке, вместо того, чтобы пнуть по колесу, — рассказала женщина в группе «АСТ-54».

Сибирячка обращалась в ЖЭУ, однако, там, по ее словам, ответили, что надо было читать объявление на подъезде соседнего дома.

— Во время чистки нарушались все правила безопасности. Снег сбрасывали на головы людям, которые шли мимо, и которые выходили из подъездов, — продолжает Светлана.

Напомним, днем 5 февраля на другую машину, припаркованную возле дома в Кировском районе, рухнула большая глыба льда. Хозяева автомобиля находились внутри: от удара льда о крышу они пострадали.

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