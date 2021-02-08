В Бердске мужчина в черной маске ограбил игровой клуб, закрытый полицейскими

Грабителя разыскивают в полиции. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Бердске мужчина ограбил игровой клуб, угрожая администратору ножом. Интересно, что за неделю до этого полицейские закрыли подпольное заведение. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— 4 февраля около 16:30 преступник, на вид 35-40 лет, в черной медицинской маске и темной одежде, проник в игровой клуб на цокольном этаже дома по улице Островского. Это заведение было закрыто 29 января сотрудниками ЭБиПК ОМВД по Бердску. Угрожая девушке-администратору предметом, похожим на нож, мужчина забрал у нее 36 тысяч рублей, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Видеонаблюдения в клубе не было, его администратор также не запомнила лица грабителя. Сейчас проводится расследование.

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