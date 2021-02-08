В Новосибирске главную елку убрали с площади Ленина

Елку демонтировали 7 февраля. Фото: Анна Терешкова.

В Новосибирске демонтировали главную елку на площади Ленина. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.

С конструкции сняли искусственную хвою и украшения. Фото: Анна Терешкова.

— Вот и все, — написала Анна Терешкова в соцсети. Сначала рабочие сняли огромные ветки, шары и гирлянды, затем разобрали каркас. Сейчас городскую елку полностью убрали.

Работы завершили за сутки. Фото: Анна Терешкова.

Напомним, демонтаж елки планировали начать в предыдущее воскресенье, 31 января. Новогоднее дерево простояло на главной площади города перед оперным театром почти два месяца, с 14 декабря. Высота елки была 21 метр, украсили ее игрушками ручной работы. Изготовили праздничное дерево под заказ в Подмосковье.

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