Погода в Новосибирске на 8 февраля 2021 года: сколько продлится тепло

На улице будет плюсовая температура. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске 8 февраля 2021 года: оттепель продолжается, сегодня термометр покажет температуру выше нуля. Однако вместе с потеплением придет сильный ветер. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.

— Ночью в Новосибирске температура ожидается около -10…-12 градусов, А днем — 0..+2 градуса. Ожидается снег, мокрый снег, метели, гололедные явления, усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-27 метров в секунду. На дорогах местами сильная гололедица, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

В Новосибирской области ночью температура будет около -10…-15 градусов, а днем — -2…+3.

По прогнозу «Яндекса», весь день будет небольшой снег. Утром будет -9 градусов, а к вечеру воздух прогреется до 0.

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