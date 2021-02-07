Появилось видео, как на машину в Новосибирске рухнула глыба снега

Мужчина ждал приезда полицейских. Фото: скриншот из видео Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
В Новосибирске глыба снега свалилась на крышу машины. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Костычева. Инцидент попал на видео.
— В результате произошедшего Тойоте замяло крышу, а ее владелец на протяжении нескольких часов дожидался прибытия полиции для фиксации повреждений, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
На кадрах видно, что автомобиль ехал по дороге во дворе. Вскоре на его машину сверху прилетает огромный ком снега. Иномарке попало на крышу и лобовое стекло.
Подписчики группы выразили свое негодование на тему схода снега с крыш:
— Куда смотрят службы?
— Этого и стоило ожидать, ведь первая оттепель началась.
— Напишите жалобу!
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