Появилось видео, как на машину в Новосибирске рухнула глыба снега

Мужчина ждал приезда полицейских. Фото: скриншот из видео Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

В Новосибирске глыба снега свалилась на крышу машины. ЧП произошло в Ленинском районе на улице Костычева. Инцидент попал на видео.

— В результате произошедшего Тойоте замяло крышу, а ее владелец на протяжении нескольких часов дожидался прибытия полиции для фиксации повреждений, — сообщают подписчики группы Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

На кадрах видно, что автомобиль ехал по дороге во дворе. Вскоре на его машину сверху прилетает огромный ком снега. Иномарке попало на крышу и лобовое стекло.

Подписчики группы выразили свое негодование на тему схода снега с крыш:

— Куда смотрят службы?

— Этого и стоило ожидать, ведь первая оттепель началась.

— Напишите жалобу!

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