Уборка снега в Новосибирске 8 февраля 2021 года: где расчистят дороги

Снег будут убирать с утра и до вечера.
Фото: Артем КИЛЬКИН
Уборка снега в Новосибирске 8 февраля 2021 года будет проходить целый день и ночь. Об этом сообщают на сайте мэрии города.
— С начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения Новосибирска вывезли с магистралей и улиц города 891 930 куб. метров снега. Очередной этап уборки начнется с 5 февраля и закончится 8 числа, — рассказали в пресс-службе мэрии.
В ночь с 7 на 8 февраля массовая уборка и вывоз снега будут организованы:
— в Центральном округе — на ул. Фрунзе, Красном проспекте, ул. Ленина, ул. Кубовой;
— в Октябрьском районе — на ул. Никитина;
— в Ленинском районе — на проспекте Карла Маркса;
— в Кировском районе — на ул. Прокопьевской, Бугринском мосту;
— в Дзержинском районе — на ул. Волочаевской;
— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;
— в Советском районе — на Бердском шоссе и ул. Русской;
— в Калининском районе — на ул. Ипподромской.
В дневное время 8 февраля уборка и вывоз снега запланированы:
— в Центральном округе — на Красном проспекте, ул. Нарымской, ул. Кубовой;
— в Октябрьском районе — на ул. Кирова;
— в Дзержинском районе — на ул. Волочаевской;
— в Ленинском районе — на ул. Станционной;
— в Кировском районе — на ул. Мира, Бугринском мосту;
— в Советском районе — на проспекте Коптюга, ул. Приморской;
— в Первомайском районе — на ул. Героев Революции;
— в Калининском районе — на ул. Объединения.
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