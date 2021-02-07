В Новосибирске от коронавируса скончались 8 человек: самому старшему было 93 года

С начала пандемии умерло 1281 человек.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске от коронавируса скончались 8 человек. Такие данные передает оперштаб Новосибирской области.
— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 50 лет, 60 лет, 68 лет, двое мужчин в возрасте 73 года и женщины в возрасте 74 года, 82 года, 93 года. Всего в регионе с начала пандемии умер 1 281 человек, — сообщает оперштаб.
На сегодняшний день в реанимации находится 103 человек. К аппаратам ИВЛ врачи подключили 16 человек.
— Под медицинским наблюдением находятся 2 965 жителей региона, — приводит цифры региональный оперштаб.
Напомним, что на 6 февраля от коронавируса умерли 6 пациентов. Самому молодому было 53 года.
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