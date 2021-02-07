Появились фото страшной аварии в Новосибирске, из-за которой женщину-водителя зажало в салоне

В микроавтобусе зажало женщину-водителя. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

Появились фотографии с места столкновения микроавтобуса и фуры в Новосибирске. Напомним, авария произошла на Бердском шоссе ночью 7 февраля. В кабине микроавтобуса была зажата женщина, которую смогли вытащить спасатели.

— Водителем микроавтобуса была женщина 40 лет. Она двигалась по улице Бердское шоссе со стороны улицы Русской в сторону улицы проспект Строителей, и в пути следования совершила столкновение с автомобилем Volvo с полуприцепом, — сообщали в региональной пресс-службы МВД.

На кадрах видно, что микроавтобус врезался в прицеп. У него разбита вся передняя часть.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Автомобиль врезался в прицеп. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

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