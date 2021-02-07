«Дочка упала лицом на бетонный пол»: разъяренный новосибирец пнул детскую коляску — из нее вылетел 5-месячный ребенок

Сибиряк ищет свидетель случившегося. Фото: Влад КОМЯКОВ

Разъяренный новосибирец пнул детскую коляску — из нее вылетел 5-месячный ребенок. ЧП произошло в Кировском районе на улице Петухова 69/1.

— Мы с семьей зашли на ярмарку продуктов. На выходе из ярмарки моя жена была позади со старшей дочкой, а я шел с коляской с младшей. Со стороны выхода у двери стоял мужчина. Я одной рукой открыл дверь и держал ее пока выходил, второй же рукой, держал коляску, — написал в социальных сетях Андрей, отец пострадавшего ребенка.

По словам мужчины, неизвестный перегородил проход и коляска заехала ему на ногу.

— Это ему не понравилось и он демонстративно пнул по коляске. В ответ на его действие я его оттолкнул от ребенка. После чего он с силой пнул по люльке, от чего сама люлька отлетела от коляски и дочь, находясь в люльке, упала лицом об бетонный пол, — продолжает свой рассказ мужчина.

В конфликт между мужчинами вмешалась охрана магазина. 5-месячную девочку отвезли в больницу, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.

— Врачи сказали, что на данный момент все хорошо. Нам нужно будет пару дней понаблюдать за ней, — рассказал КП-Новосибирск Андрей.

Андрей утверждает, что написал заявление в полицию. Сейчас он ищет свидетелей, которые могли бы дать показания.

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