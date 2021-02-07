Новосибирцы жалуются на сугроб высотой в два этажа у своего дома

Сугроб перегородил проезжую часть. Фото: Виктория МИНАЕВА,

Новосибирцы жалуются на огромный сугроб в своем дворе. Коммунальщики сгребли его перед подъездом на улице Кропоткина в Заельцовском районе.

— Этот сугроб перегородил проезжую часть во дворе. Да и к тому же людям достаточно сложно пройти. Безобразие! — рассказал читатель КП-Новосибирск.

По словам очевидца, 6 января коммунальщики обещали вывезти снег со двора. Даже объявление повесили, что будет уборка снега на придомовой территории. Только двухэтажный сугроб почему-то так и не забрали.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

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