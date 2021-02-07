Погода в Новосибирске на 7 февраля 2021 года: на улице тепло, как весной

На улицах начинает таять снег.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Погода в Новосибирске на 7 февраля 2021 года обещает быть теплой и снежной. Об этом сообщает сайт Западно-Сибирского УГМС.
— 7 февраля в первой половине дня ожидается местами небольшой снег.. Ветер будет дуть юго-западный, с порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха составит -3…-5 градусов, — обещают синоптики.
В Новосибирской области столбики термометров поднимутся до +3, а будет дуть юго-западный ветер с порывами до 22 метров в секунду.
По данным сайта «Яндекс. Погода», днем будет тепло, как в марте месяце. На термометре будет ровно 0 градусов, а ночью температура опустится до -8 градусов. В течении дня может пойти снег.
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