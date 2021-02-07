В Новосибирске конструкторское бюро предложило построить межвузовский кампус

В Новосибирской области могут построить межвузовский кампус. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В Новосибирской области могут построить межвузовский кампус. Такую альтернативу студенческим общежитиями предложила в своем исследовании госгорпорация развития ВЭБ.РФ и компания, известная своими дизайн-проектами Михайловской набережной и Затулинского дисперсного парка.

— Кампус — это пространство со спортивными сооружениями, коворкингами, учебными аудиториями, технопарками, библиотеками и самое главное — местами для проживания студентов и преподавателей. Иными словами, это небольшой студенческий городок с привычной для человека инфраструктурой, — сообщает издание «Новая Сибирь». — По данным Минобрнауки, сегодня с проблемой нехватки мест в общежитии сталкивается каждый пятый студент. При этом дефицит мест проживания испытывают более половины студентов.

Недавно о возможности создания в Новосибирске кампуса упомянул также НГУ Михаил Федорук. По его словам, университет, в планы которого, к слову, входит увеличить количество студентов до 15 тысяч, готов подать заявку на участие в новой программе поддержки крупнейших российских вузов уже в этом году.

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