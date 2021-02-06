Новосибирские следователи начали проверку после гибели двухлетнего мальчика в сауне

Трагедия случилась вечером 5 февраля. Фото: Никита МАНЬКО

Следственный комитет начал проверку после того, как в бассейне новосибирской сауны «Майями Бис» утонул 2-летний мальчик. Трагедия случилась вечером 5 февраля: семья с ребенком приехала в Новосибирск с Алтая на день рождения родственника. Когда взрослые заметили, что малыш оказался под водой, они сразу достали его из бассейна, вызвали скорую и пытались оказать первую помощь, но спасти ребенка не удалось.

— В настоящее время следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, произведены осмотр места происшествия, опросы участников мероприятия, назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбирается также прокуратура. При этом, подобный случай уже происходил в этой же сауне в прошлом году: тогда там чуть не утонул 5-летний мальчик. У ребенка была клиническая смерть, но, к счастью, его удалось спасти.

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