Пожар на улице Степная в Новосибирске 6 февраля 2021 года: загорелась квартира

Горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. Фото: "Инцидент Новосибирск"

Пожар на улице Степная в Новосибирске 6 февраля 2021 года случился в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома. На месте работали спасатели.

— Пожарные прибыли на место происшествия в 15:16 — спустя 7 минут после вызова. Возгорание случилось в квартире на 3 этаже дома № 47 на улице Степная. Локализовать его удалось в 15:23, а полностью ликвидировать — в 15:34. Горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. До прибытия пожарных сами эвакуировались 5 человек, еще 5 человек вывели на улицу спасатели. Хозяин загоревшейся квартиры от госпитализации отказался.

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