«Разбивал витрины, швырял продукты»: в Новосибирске неадекватный мужчина устроил погром в магазине

После погрома полицейским пришлось фактически вытаскивать мужчину из магазина. Фото: "АСТ-54"\Кадр из видео

В ночь с 5 на 6 февраля в магазин в Октябрьском районе ворвался мужчина и устроил погром. Продавцы утихомирить агрессивного гостя не смогли и вызвали полицию. Однако еще до приезда правоохранителей дебошир сумел превратить продуктовый в руины.

— Около полуночи в продуктовый магазин по адресу Никитина, 130к1, ворвался мужчина, который начал крушить стеклянные витрины и разбрасывать товар. Утихомирить нападавшего персонал не смог и вызвал полицию. В результате случившегося порезы от битого стекла получил сам нападавший и директор магазина, — сообщается в паблике Вконтакте «АСТ-54», где были опубликованы фото и видео последствий погрома.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили выезд на происшествие и сообщили, что сейчас мужчина находится в специализированном медучреждении.

— В полицию поступило сообщении о том, что мужчина в неадекватном состоянии разбрасывал товар и разбивал витрины в магазине в Октябрьском районе. Прибывшие на место сотрудники ППС задержали нападавшего и доставили в отдел полиции, где его осмотрели врачи. Сейчас мужчина находится в специализированном медучреждении, по факту случившегося проводится проверка, устанавливается сумма ущерба, — пояснили в полиции.

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