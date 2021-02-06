В Новосибирской области ищут 16-летнего подростка, сбежавшего из дома

В Новосибирской области ищут 16-летнего Кирилла Рогальского. Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

В Новосибирской области ищут 16-летнего Кирилла Рогальского. Мальчик ушел из дома в поселке Дорогино Черепановского района 7 декабря — его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Ранее мальчик уже несколько раз уходил из дома, однако родителям удавалось найти его самостоятельно. Теперь же они обратились за помощью в полицию и к поисковикам.

— Приметы: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения подросток был одет в темно-синюю куртку, темно-синие джинсы, черные кроссовки и серую вязаную шапку.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Кирилл или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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